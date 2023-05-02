Стефанчик Ядвига Францева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стефанчик
- Имя
- Ядвига
- Отчество
- Францева
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50775. СТЕФАНЧИКЪ, ЯДВИГА ФРАНЦЕВА. К. Мѣховск. у., гм. Климентовъ, д. Щитники, 32 л.; — Гм. С. 5 окр. Мѣховск. у., 6 п. 13, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.