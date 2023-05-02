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Стефанчик Ядвига Францева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стефанчик
Имя
Ядвига
Отчество
Францева
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
50775. СТЕФАНЧИКЪ, ЯДВИГА ФРАНЦЕВА. К. Мѣховск. у., гм. Климентовъ, д. Щитники, 32 л.; — Гм. С. 5 окр. Мѣховск. у., 6 п. 13, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Мая 905.

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