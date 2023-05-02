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Ахмет-Хан-Оглы Уста-Ага-Киши

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет-Хан-Оглы
Имя
Уста-Ага-Киши
Дата исполнения приговора
15 декабрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
17288. АХМЕТЪ-ХАНЪ-ОГЛЫ, Уста-Ага-Киши. Податн. сослов. (чернораб.), 60 л.; род. и прип. въ с. Хулагли, Кубин. у.; приг. Испр. долж. Дербентск. М. С., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 15 Дек. 1886 г.

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