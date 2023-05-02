Машковцев Гурьян Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Машковцев
- Имя
- Гурьян
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6903. МАШКОВЦЕВ ГУРЬЯН ПЕТРОВИЧ, 50 л., Уржумск. у. и в., д. Пожаровой. В. С. 2 уч. Уржумск. у. Ст. 2 ч. 132, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. В. З. С. 16/Х—24.
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