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Машковцев Гурьян Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Машковцев
Имя
Гурьян
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6903. МАШКОВЦЕВ ГУРЬЯН ПЕТРОВИЧ, 50 л., Уржумск. у. и в., д. Пожаровой. В. С. 2 уч. Уржумск. у. Ст. 2 ч. 132, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. В. З. С. 16/Х—24.

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