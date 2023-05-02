Лазарев Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лазарев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48178. ЛАЗАРЕВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕНОВЪ (онъ же Переведенчиковъ). К. Сердобск. у., Дуровск. в. и с., 16 л.; — Саратов. О. С., 137, 9 и 5 п. 1453 У., въ испр. пріютъ до 18 л. возр. или арестн. домъ 2 м. Исп. 27 Мая 905.
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