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Семенов Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
03 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8904. СЕМЕНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 33 л., Ржевск. у., Молочинск. в., д. Фролова. Тверск. Губсуд. Ст. ст. 105, 106 ч. 1, 114 ч. 1, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 3 дек. 923.

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