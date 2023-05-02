Тельминов Самон Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тельминов
- Имя
- Самон
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8398. ТЕЛЬМИНОВ, САМОН ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Шадринск. у., Смолинск. в., д. Зарубиной; — Н. С. 9 уч. Шадринск. у. Дезерт., лиш. св. 2 г. Исп. 9 мая 921.
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