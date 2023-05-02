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Луговской Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Луговской
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6308. ЛУГОВСКОЙ, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 32 л. Гр. Тульск. у., Татевск. в., д. Бекеевки; — Р. Т. г. Тулы. Кража, пр. р. 6 л., с зач. 3½ м. пр. з. Исп. 4 мая 920.

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