Филимонов Федор Филимонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филимонов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Филимонович
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 345
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13211. Филимонов Федор Филимонович, 39 л., Лужск. у., Соседненск. в., д. Мошнино. Ленинградск. Г. С. Ст. 1 ч. 109, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 6 л. П. в. з. с. 21/ѴІ—26.
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