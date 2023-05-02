Крыса Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крыса
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 134660. КРЫСА, ИВАНЪ ОСИПОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Опатовск. у., гм. Ченстоцице, пос. Денковъ, 27 л., рд. въ Австріи; — Радомск, О. С. 17 Сент. 909, 133, 134, 135 и 3 ч. 309 У., по слож. съ нак, по приг., напеч. въ 909 г. № 103654, каторж. раб. 12 л. Исп. 26 Окт. 909.908 87331 169 М.
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