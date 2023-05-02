Полянский Василий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Полянский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9489. ПОЛЯНСКІЙ, ВАСИЛІЙ АЛЕКсандровъ, 35 л. Мщ. г. Воскресенска, Звенигород. у., рд. въ с. Ржавкѣ, Дурыкинск. в., Москов. у.; — Г. С. Сергіевск. пос. и г. Дмитрова, Москов. г., 9 Окт. 910, 16¹, 1 п. 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 4 Дек., счит. ср. съ 14 Сент. 910. | 98 72307 172 М. (покуш.). | 95 20877 1 ч. 1655 У. | 92 94178 169 М. | 91 83636 172 М. (покуш.).91 26722 169 М.
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