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Адашек Томаш Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адашек
Имя
Томаш
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
13 июль 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
16917. АДАШЕКЪ, Томашъ Антоновъ, Кр. (хлѣбопаш.), 40 л.; род. и жилъ Петроков. у., гм. Паржневице, въ д. Лоховице; приг. М. С. 1 уч. г. Петрокова, по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 10 м. Исп. 13 Іюля 1885 г.

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