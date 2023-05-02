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Веселов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веселов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
26 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
2917. ВЕСЕЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ. 28 л., Нижегородск. г., б. Варнавинск. у., Уренск. в., д. Покорилово. Н. С. 1 уч. Кинешемск. у. Ст. 180 п. «г», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 26 июля 924.

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