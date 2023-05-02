Константинов Иван Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Константинов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32522. КОНСТАНТИНОВЪ, ИВАНЪ ТРОфимовъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Мурома, 25 л., рд. въ д. Афанасовѣ, Ковардицк. в., Муромск. у.; — Владимір. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 152 и 1 ч. 1635 У., по сов. съ приг. сего Чл. С. отъ 3 и 4 Марта 905 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 5 Апр. 905. | 902 4186 1648 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 74518 | 901 82625 49 М. | 901 20485 169 М.
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