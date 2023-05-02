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Агапов Павел Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агапов
Имя
Павел
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
11 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 377
Источник
Скан
Оригинальная запись
16113. Агапов Павел Федоров., 21 г., Ленинградск. г., Троцк. уч. Ораниенбаумск. в., д. Сюрье. Н. С. 11 уч. Троцк. у. Ст. 2 ч. 74, л. с. 1 г. 11 мая 927.

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