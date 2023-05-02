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Ласточкин Андрей Ивлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ласточкин
Имя
Андрей
Отчество
Ивлевич
Дата исполнения приговора
05 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7919. ЛАСТОЧКИН АНДРЕЙ ИВЛЕВИЧ, 25 л., Петрозаводск. у., Шеролдайск в. и с. Прибайкальск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 5 июля 923.

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