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Пунин Николай Елистратович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пунин
Имя
Николай
Отчество
Елистратович
Дата исполнения приговора
21 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
3386. ЛУНИН, НИКОЛАЙ ЕЛИСТРАТОВИЧ, 26 л. Гр. Тверск. г., Бежецк. у., Радуховск. в.;— Н. С. 2 Городск. р., 4 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 21 марта 922.

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