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Котаков Дементий Евстигнеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котаков
Имя
Дементий
Отчество
Евстигнеевич
Дата исполнения приговора
10 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
5390. КОТАКОВ ДЕМЕНТИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 68 л., Жиздринск. у., Брынск. в. аг с. Н. С. 4 уч. Жиздринск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. В. З. С. 10/І—24.

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