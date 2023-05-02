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Закревский-Шинкевич Илья Устинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Закревский-Шинкевич
Имя
Илья
Отчество
Устинович
Дата исполнения приговора
22 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3628. ЗАКРЕВСКИЙ-ШИНКЕВИЧ, ИЛЬЯ УСТИНОВИЧ, 42 л. Гр. Дриссенск. у., Стрижевск. в., с. Жудиловки; — Н. С. 1 уч. Дриссенск. у. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 22 апр. 920.

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