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Земеков Степан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Земеков
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
1467. ЗЕМЕКОВ, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 25 л. Гр. г. Алатыря;—Ос. сес. Н. С. при Алатырск. Бюро Юст. Кража, лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 10 февр. 922.

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