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Иванченко Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванченко
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
14 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5227. ИВАНЧЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л., Черниговск. г., г. Кролевца. В. Т. 14 стр. арм. корп. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 14 сент. 923.

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