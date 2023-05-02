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Орлов Иван Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлов
Имя
Иван
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
18 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8948. Орлов Иван Осипович, 27 л., Бельск. у., Пригородн. в., д. Жилинщины. Смоленск. Г. С. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18/І—26. Наст. приг. поглощен в час. лиш. св. приг. того же суда вст. в зак. силу 26/ІІ—26.

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