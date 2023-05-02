Прокофьев Василий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокофьев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10127. Прокофьев Василий Андреевич, 29 л., Ив.-Вознесенск. у., Кожицк. в., с. Елюнина. Ив.-Вознесенск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 2/ХІІ—26.
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