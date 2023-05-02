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Галлиуллин Темирбай

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галлиуллин
Имя
Темирбай
Дата исполнения приговора
23 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
114177. галліуллинъ, темирбай. Сс. -пос. Калагинск. у., в. и с. Яндинскаго, 29 л., рд. Уфимск. у., Покровск, в., въ д. Якуповѣ; — Иркутск. О. С., 134, 135 и 1647 У. и 438 У. о сс., врем. раб. на заводѣ 1 г. Исп. 23 Іюня 909. | 908 г. М. С. 4 уч. Балаганск. у., зав. раб. 10 м. 904 12545 221 У. | 900 62819 170 М.

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