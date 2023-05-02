Нуждин Никита Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нуждин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 233
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7749. НУЖДИН, НИКИТА ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Верейск. у., Рудиниконск. в., д. Ожоговой; — Н. С. 3 отд. Смольнинск. р. г. Петрограда. Прод. спирта, лиш. св. 3 г. Исп. 4 нояб. 920.
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