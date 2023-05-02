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Фирстенберг Сигизмунд Адольфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фирстенберг
Имя
Сигизмунд
Отчество
Адольфович
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 346
Источник
Скан
Оригинальная запись
13273. Фирстенберг Сигизмунд Адольфович, 28 л., г. Минска. Н. С. 7 уч. г. Ростова н/Д. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2½ г. и пор. нр. 3 г. П. в. з. с. 3/ХІ—26.

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