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Быкова Евгения Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Быкова
Имя
Евгения
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
2664. БЫКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА, 36 л., Темниковск. у., Преображенск. в., д. Будаевой. Н. С. Хамовмическ. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон. силу 18 сент. 923.

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