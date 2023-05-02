Касауров Александр Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Касауров
- Имя
- Александр
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1750. КАСАУРОВ, АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ. 32 л. Гр. Моршанск. у., Свинухинск. в., с. Ломовки;— Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Присвоен., . лиш. св. 1 г. исп. 24 янв. 922.
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