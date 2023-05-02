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Касауров Александр Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Касауров
Имя
Александр
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
24 январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
1750. КАСАУРОВ, АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ. 32 л. Гр. Моршанск. у., Свинухинск. в., с. Ломовки;— Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Присвоен., . лиш. св. 1 г. исп. 24 янв. 922.

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