Козярец Давыд Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козярец
- Имя
- Давыд
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47602. КОЗЯРЕЦЪ, ДАВЫДЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Уманск. у., Кузьминск. в., с. Томашевки, 21 г.; — М. С. 1 уч. Уманск. окр., 170¹ и 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 12 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.