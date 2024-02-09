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Козярец Давыд Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козярец
Имя
Давыд
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
12 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
47602. КОЗЯРЕЦЪ, ДАВЫДЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Уманск. у., Кузьминск. в., с. Томашевки, 21 г.; — М. С. 1 уч. Уманск. окр., 170¹ и 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 12 Апр. 905.

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