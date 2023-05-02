Глухов Самуил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глухов
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101783. ГЛУХОВЪ, САМУИЛЪ ВАСИЛьевъ (онъ же Трушинъ), 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сердобск. у., в. и с. Бекова; — Саратов. О. С., 8 Мая 911, 1 ч. 1651 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 10 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 33849. | 23 Февр. 906 г. Воен. Морск. С. въ г. Кронштадтѣ, арест. отд. 4 г. | 903 39047 1647 У. | 901 65265 170¹ М.
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