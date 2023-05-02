Корнилов-Наумов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнилов-Наумов Евгений Александрович

Корнилов-Наумов Евгений Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнилов-Наумов
Имя
Евгений
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
29 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6555. КОРНИЛОВ-НАУМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., б. г. Петрограда, б. Петроградск. Губсуд, Ст. 180, лиш. св. 1 г. 4 м., Исп. 29 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.