Тищенко Трофим Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тищенко
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139986. ТИЩЕНКО, ТРОФИМЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. изъ сс. Енисейск. у., Анциферовск. в., д. Баженовой, 48 л., рд. Тюкалин. у., Михайловск. в., въ с. Славгородѣ; — М. С. 1 уч. Енисейск. у. 17 Окт. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 17 Окт. 909. | 907 19659 50 М. | 904 82861 50 М. | 904 54598 50 М. | 903 82296 50 М. | 89 89551 1655 У. | 88 28279 169 М. | 86 44890 170 М.
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