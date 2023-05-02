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Тищенко Трофим Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тищенко
Имя
Трофим
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
139986. ТИЩЕНКО, ТРОФИМЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. изъ сс. Енисейск. у., Анциферовск. в., д. Баженовой, 48 л., рд. Тюкалин. у., Михайловск. в., въ с. Славгородѣ; — М. С. 1 уч. Енисейск. у. 17 Окт. 909, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 17 Окт. 909. | 907 19659 50 М. | 904 82861 50 М. | 904 54598 50 М. | 903 82296 50 М. | 89 89551 1655 У. | 88 28279 169 М. | 86 44890 170 М.

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