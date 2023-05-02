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Бесчеревных Андрей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бесчеревных
Имя
Андрей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
05 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
616. Бесчеревных Андрей Григорьевич, 20 л., Липецк. у., Сошкинск. в., с. Фащевки. Тамбовск. Г. С. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 5/ІѴ—26.

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