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Назаров Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назаров
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
27066. НАЗАРОВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 29 л. Гр. Валуйск. у., Больше-Липяговск. в., д. Куликовых; — Н. С. 6 р. Валуйск. у. Кража, лиш. св. 1 г. и 6 м., с зач. 28 д. пр. з. Исп. 28 окт. 920.

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