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Яковлев Петр Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Петр
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 540
Источник
Скан
Оригинальная запись
156507. ЯКОВЛЕВЪ, ПЕТРЪ ЯКОВЛЕВЪ. Сн. поч. СПБ. ремесл., 19 л., рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С. 19 Окт. 909, 140, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 2 м. Исп. 25 Нояб. 909. | 909 19177 169 М. | 908 137671 169 М.

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