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Ермаков Николай Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермаков
Имя
Николай
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
02 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4459. ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, 22 л., Н. С. 1 р. г. Пензы. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 2 марта 923.

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