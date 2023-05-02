Ермаков Николай Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермаков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4459. ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ, 22 л., Н. С. 1 р. г. Пензы. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 2 марта 923.
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