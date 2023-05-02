Овчинников Семен Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85655. ОВЧИННИКОВЪ, СЕМЕНЪ ВАсильевъ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Яранск. у., Юкшумск. в., поч. Коробейниковскпго; — Вятск. О. С., 24 Марта 911, 1654¹, 13 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 27 Мая 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 105716, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 67711. | 908 22764 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 Г. № 49300. | 902 15755 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 101556. | 98 95475 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 93051. | 95 100249 1697 У. и 170 М. | 95 80106 169 М.
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