Газукин Семен Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Газукин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45950. ГАЗУКИНЪ, СЕМЕНЪ НИКИТИНЪ. К. Каинск. у., Кыштовск. в., д. Алексѣевки, 52 л., рд. Кромск. у., Кирск. в., въ д. Катышѣ; — Омск. О. С., 134, 135 и 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 3 Апр. 905.
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