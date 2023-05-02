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Фаддеев Сергей Константинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фаддеев
Имя
Сергей
Отчество
Константинов
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140384. ФАДДѢЕВЪ, СЕРГѢЙ КОНСТАНТИНОВЪ. Мщ. г. Скопина, 57 л., рд. въ в. и с. Пительнѣ, Раненбург. у.; — З. Н. 4 уч. Епифан. у. 16 Окт. 909, 177 М., тюр. 3 м. Исп. 30 Окт. 909.

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