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Курманов Хуснулин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курманов
Имя
Хуснулин
Дата исполнения приговора
06 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7679. КУРМАНОВ ХУСНУЛИН, 19 л., Челябинск. у., д. Мишакаевой. Н. С. 8 уч. Челябинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 6 апр. 923.

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