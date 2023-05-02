Чилиндришвили Миха Татонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чилиндришвили
- Имя
- Миха
- Отчество
- Татонов
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141257. ЧИЛИНДРИШВИЛИ, МИХА ТАТОНОВЪ. К. Душетск. у., в. и с. Цилканей, 35 л.; — М. С. Душетск. отд., 1 ч. 1485 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Іюля 909.
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