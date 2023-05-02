Беляев Александр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13236. БЕЛЯЕВ, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 33 л. Гр. Мещовск. у., Орловск. в.; — Р. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 3 г. условно.
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