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Шестакова Татьяна Амосовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестакова
Имя
Татьяна
Отчество
Амосовна
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 371
Источник
Скан
Оригинальная запись
12853. ШЕСТАКОВА ТАТЬЯНА АМОСОВНА, 51 г., Бобровск. у. и в., с. Азовки. Н. С. 1 уч. Бобровск. у. Ст. 140, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 25/Х—26.

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