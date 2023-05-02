Хлобуков Петр Платонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлобуков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Платонович
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7832. ХЛОБУКОВ, ПЕТР ПЛАТОНОВИЧ, 44 л., Гр. Зубцовск. у., Погуринск. в., д. Киркиной,; Н. С. 4 уч. г. Пензы, Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 11 сент. 919
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