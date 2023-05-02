Тухватуллин Сахиулла Ганиатуллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тухватуллин
- Имя
- Сахиулла
- Отчество
- Ганиатуллин
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140230. ТУХВАТУЛЛИНЪ, САХІУЛЛА Ганіатуллинъ. Башк. Белебеевск. у., Зильдяровск. в., д. Уршакъ-Башъ-Ямгурчина, 21 г.; — Оренбургск. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 10 Іюля 909.
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