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Тухватуллин Сахиулла Ганиатуллин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тухватуллин
Имя
Сахиулла
Отчество
Ганиатуллин
Дата исполнения приговора
10 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 414
Источник
Скан
Оригинальная запись
140230. ТУХВАТУЛЛИНЪ, САХІУЛЛА Ганіатуллинъ. Башк. Белебеевск. у., Зильдяровск. в., д. Уршакъ-Башъ-Ямгурчина, 21 г.; — Оренбургск. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У., арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 10 Іюля 909.

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