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Салихов Минниахмет

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салихов
Имя
Минниахмет
Дата исполнения приговора
06 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
11429. Салихов Минниахмет, 25 л., Татарск. АССР, Челнинск. к., Абдулловск. в., д. Салих. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 180 п. п. "б", "ж", лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 6 июня 926.

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