Посконова Устинья Титова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Посконова
- Имя
- Устинья
- Отчество
- Титова
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 321
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39010. ПОСКОНОВА, УСТИНЬЯ ТИТОВА. К. Судогод. у., Смоленск. в., д. Плохова, 24 л., рд. Гороховецк. у., Сажинск. в., въ д. Лоховѣ; — Владимір. О. С., 134, 135, 152 и 1 п. 1647 У., 169 и 3 п. 170 М, по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 80654 и 905 г. № 63415, съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 21 Дек. 907.
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