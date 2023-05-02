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Куценко Семен Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куценко
Имя
Семен
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7763. КУЦЕНКО СЕМЕН КАРПОВИЧ, 52 л., Краснодарск. отд., Кореневск. в. и станицы. Н С. 6 уч. Краснодарск. отд. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 28 апр. 923.

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