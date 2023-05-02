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Токаренко Нестор Федосеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токаренко
Имя
Нестор
Отчество
Федосеев
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140029. ТОКАРЕНКО, НЕСТОРЪ ФЕДОСЕЕВЪ. К. Тираспольск. у., Петровѣровск. в., д. Ново-Петровки, 67 л., рд. т. же у. и в., въ д. Ковалевкѣ; — З. Н. 4 уч. Тираспольск. у. 13 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 22 Сент. 909.

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