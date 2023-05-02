Токаренко Нестор Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токаренко
- Имя
- Нестор
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140029. ТОКАРЕНКО, НЕСТОРЪ ФЕДОСЕЕВЪ. К. Тираспольск. у., Петровѣровск. в., д. Ново-Петровки, 67 л., рд. т. же у. и в., въ д. Ковалевкѣ; — З. Н. 4 уч. Тираспольск. у. 13 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. Исп. 22 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.