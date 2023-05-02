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Кострома Леонтий Пантелеймонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кострома
Имя
Леонтий
Отчество
Пантелеймонович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6752. КОСТРОМА ЛЕОНТИЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 19 л., Речицк. у., Горвальск. в., д. Узнаус, Гомельск. Губсуд, Ст. ст. 95, 180 п. «б», 220, лиш. св. 2 г. 4 м. 7 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 27 июня 923.

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