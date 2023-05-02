Кострома Леонтий Пантелеймонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кострома
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Пантелеймонович
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6752. КОСТРОМА ЛЕОНТИЙ ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, 19 л., Речицк. у., Горвальск. в., д. Узнаус, Гомельск. Губсуд, Ст. ст. 95, 180 п. «б», 220, лиш. св. 2 г. 4 м. 7 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 27 июня 923.
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