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Бойченко Андрей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бойченко
Имя
Андрей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130177. БОЙЧЕНКО, АНДРЕЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Одессы, 24 л.; — К.-Подольск. О. С. 9 Сент. 909, 12 и 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 29 Сент. 909. | 907 54908 170¹ М. | 902 85421 172 М. | 906 68516 169 М. | 901 39750 170 М. | 905 65821 170 М.

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